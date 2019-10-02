BBP'den 50+1 açıklaması: Gayriciddi...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 artı 1 zorunluluğunun kaldırılması tartışılmasını gayriciddi bulduğunu belirterek, "O zaman bu sistem özelliğini, ciddiyetini kaybetmiş, sulandırılmış olur. Yüzde 50 üzeri oy bu sistemin ruhunu ifade ediyor." dedi.

Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclisin 3. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını temenni eden Destici, ülkenin temel meselelerini, milletin beklentilerini Mecliste el birliğiyle çözmeye çalışacaklarını söyledi. Destici, BBP olarak milletin taleplerinin çözülmesi noktasında bugüne kadar olumlu katkı sağladıklarını, doğru teklifler kimden gelirse onun yanında durduklarını; yapıcı, yol gösterici, sorumlu siyaset izlediklerini anlattı.

Destici, ülkenin birinci gündem maddesini ekonomik beklentilerin oluşturduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 artı 1 oy şartının indirilmesi tartışmalarına ilişkin bir soruya ise Destici, şöyle karşılık verdi:

"Bu işi sulandıracağını düşünüyorum, gayriciddi olarak görüyorum. Eğer sistem değişmişse, yüzde 50 üzeri oy bu sistemin ruhunu ifade ediyor. Seçmenin yarısından bir fazlasının oyunu aldığınız zaman sizin meşruiyetiniz tartışılmaz. Siz yüzde 50'nin altında oyla seçildiğinizde bu sistemde kim olursa olsun her zaman tartışılır hale gelirsiniz, çünkü halkın çoğunluğunun desteğini almamış olursunuz. Bu sistemin en önemli özelliği, halkın çoğunluğuyla iktidara gelmektir. Bunu tartışmak yerine bu sistemin hangi eksiklileri var, toplum bu sistemden nelerin değişmesini istiyor, kuvvetler ayrılığının tam olarak işlemesi için hangi düzenlemeler yapılması gerekiyor, bunların konuşulması lazım. Barajın kaldırılması, Siyasi Partiler Kanunu'nun demokratikleşmesi konuşulmalı. Bu tartışmayı ciddi, doğru bulmam. O zaman bu sistem özelliğini kaybetmiş, ciddiyetini kaybetmiş, sulandırılmış olur. '40 olmadı bu sefer de 30'a düşürelim' olacak."

BBP Genel Başkanı Destici, ABD'nin Türkiye'yi Mümbiç'ten beri oyaladığını, oyalamanın da ötesinde Türkiye'ye düşmanlık ettiğini, PKK, YPG, PYD'yi desteklediğini de söyledi.

Türkiye'nin ABD'yi bekleyecek durumunun kalmadığını ifade eden Destici, bölgenin PKK'dan temizlenmesi, gerçek sahiplerinin buraya yerleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Destici, "Harekatın bir an önce başlamasını bekliyoruz. " dedi.