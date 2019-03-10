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BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek’ ten görkemli açılış

Büyük Birlik Partisi Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, görkemli bir törenle seçim koordinasyon merkezini açtı.

10 Mart 2019 Pazar 15:45
BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek’ ten görkemli açılış

Büyük Birlik Partisi Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, görkemli bir törenle seçim koordinasyon merkezini açtı.


Ankara yolu üzerindeki seçim bürosu açılışına BBP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, MKYK üyesi Ekrem Alfatlı, İl Başkanı Mehmet Gebeş, Yıldırım İlçe Başkanı Fevzi Arda ve çok sayıda partili katıldı.


Açılışta konuşan BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun aziz hatırası için, bu davanın hatırası için son nefeslerine kadar çalışacaklarını belirten Özbek, " Yıldırımda çok vakit kaybedildi, sizin bizim paramızla yanlış işler yapıldı. Onun için doğru hakkaniyetli ve en büyük özellikleri kul hakkı yemeyen ve yedirmeyen Alperenlere destek olun" dedi. Yıldırım ilçesindeki tüm sorunlara vakıf olduklarını belirten Özbek Allah’ın izniyle Belediye başkanı seçildiği taktirde Yıldırımların huzurlu bir yaşam sürmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.


BBP MKYK Üyesi Ekrem Alfat’lı yaptığı konuşmada, Muhsin Başkanın yol arkadaşları, sevenleri dava arkadaşları inşallah yerel yönetimlerde de göreve gelecekler ve ben Muhsin başkanın dediği gibi adaylarımızı size sizleri de Allaha emanet ediyorum dedi.


Anadolu BBP ile şahlanacak.


BBP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, Anadolu’yu karış karış gezdiklerini, Anadolu’nun şahlanışının Büyük Birlik davası ile olacağını söyledi. Sayan, "Anadolu’daki uyanışa bizzat şahit oluyoruz. Bizler kirli siyaset yapmayacağız, Şehit Muhsin başkanımız, "Seçimler kavga aracı olmasın, sel gider kumu kalır yarın biz hepimiz eş dost akraba kalacağız dediği gibi, hiç bir arkadaşım diğer partililere hakaret olacak bir kelime kullanmasın. Biz bu güne kadar herkese saygılı olduk bundan sonrada öyle olacak. Kimseyi ötekileştirmeden Yıldırım Belediyesini yönetmek için sizden biri olan Ayhan Özbek başkanımıza bu ülkenin her sadık vatandaşından oy istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:45
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