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BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,'Atatürk ilah değildir' dediği için tutuklanan 21 yaşındaki Emine Şahin ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Destici, yaşanan hukuksuzluğa tepki göstererek, ""Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" dediği için bir insan bu ülkede tutuklanıyorsa pes artık. Derhal bu yanlıştan dönülmelidir." dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 01:40
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Kasım törenleri sırasında, 'Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi' sloganı atan 21 yaşındaki Emine Şahin'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" dediği için bir insan bu ülkede tutuklanıyorsa pes artık. Derhal bu yanlıştan dönülmelidir. Milletimiz tahrik edilerek ortak inanç ve değerlerimiz üzerinden ayrıştırılmasına müsade edilmemelidir.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 01:40
  1. Mustafa Destici
  2. Emine Şahin

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