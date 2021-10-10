BBP Lideri Mustafa Destici: Ortada Kürt sorunu yok!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP ile görüşen muhalefet partilerine tepki gösterek "Biz teröristlerin uzantılarıyla iş birliğinize ve ittifakınıza karşıyız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 'Ülkede bir Kürt sorunu var, biz bunu HDP ile konuşmalıyız' sözlerini hatırlatarak ortada bir Kürt sorunu olmadığını belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'daki bir otelde partisinin Genişletilmiş Divan Toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Destici, Türkiye'nin birçok ilinde esnaf ve vatandaşı ziyaret ettiklerini belirterek, bu ziyaretlerde hiç kimsenin Kürt sorunundan bahsetmediğini söyledi.

'Kürt sorunu vardır diyenlere soruyorum: Şunu bir tanımlayın'

Bu söylemler üzerinden muhalefeti eleştiren Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye terörün belini kırmışken, terörist sayısı 181'e düşmüşken, şehirlerimizin tamamında huzur hakimken, ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu, 'Ülkede bir Kürt sorunu var, biz bunu HDP ile konuşmalıyız' diyor. Yani PKK'nın siyasi uzantısıyla. Bunun hemen peşine Meral Akşener, Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu takılıyor. Şimdi ben buradan hepsine soruyorum. 'Kürt sorunu vardır' diyenlere soruyorum. Şunu bir tanımlayın, tarif edin, iki cümle ile anlatın da biz de öğrenelim, vatandaş da öğrensin. Bize göre böyle bir sorun yok, milletimize göre böyle bir sorun yok, ülkemizde yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimize göre böyle bir sorun yok. Hiçbirisi böyle bir sorundan bahsetmiyor.

'Sen HDP ile neyi konuşacaksın, HDP zaten PKK'nın siyasi uzantısı'

Ama sayın Kılıçdaroğlu, sayın Babacan bu sorunu önceliyor. 'Önce bunu çözmemiz lazım' diyor. Yani Türkiye'nin gündeminde olmayan bir sorunu, Türkiye'nin gündemine sokarak Türkiye'yi yeniden bir iç çatışma noktasına getirmeye mi çalışıyorlar diye insan gerçekten düşünmeden edemiyor. Sen HDP ile neyi konuşacaksın kardeşim? HDP zaten PKK’nın siyasi uzantısı"

'Biz teröristlerin uzantılarıyla iş birliğine karşıyız'

HDP’nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın, Özgür Politika Dergisi'ne verdiği demeci hatırlatan Destici, "Selahattin Demirtaş, 'Bize göre Kürt sorunu statüsel bir sorundur, bu devletleşmeye kadar gidecektir. Ya Irak’taki, İran’daki, Türkiye’deki ayrı ayrı devlet olacak, ya da bir büyük devlet olacak' diyor. Adam bunu söylüyor. Yani Meral hanımın, kahvaltı teklifine evet dediği Selahattin Demirtaş, 'Apo’nun heykelini dikeceğiz, bağımsız, özgür PKK devleti kuracağız. Bunun da daha sonra Suriye'deki İran'daki, Irak'taki ile birleştireceğiz', yani 'Türkiye’yi böleceğiz' diyor. Siz de 'Gelsin hapisten çıksın, cumhurbaşkanlığına aday olsun, bir de birlikte kahvaltı yapalım' diyorsunuz. Size hayırlı olsun diyorum ben de. Ama bizim işimiz olmaz. Biz netiz. Elbette her siyasi parti başka siyasi bir parti ile iş birliği yapabilir. Biz siyasi partilerin birbirleri ile iş birliğine karşı değiliz. Biz teröristlerin uzantılarıyla iş birliğinize ve ittifakınıza karşıyız" ifadelerini kullandı.

'Muhalefetin tavrı darbe anayasasının Türkiye'de yürürlükte kalmasını sağlıyor'

BBP olarak, kurulduğumuz günden beri Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini yeni, sivil, demokratik bir anayasa ile buluşması gerektiğini söylediklerini ifade eden Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı. 'Gelin Türkiye’yi bu antidemokratik darbe anayasasından kurtaralım ve yeni, sivil bir anayasa yapılım' dedi. MHP ve biz, olumlu bir cevap verdik. Olumlu cevap vermekle de kalmadık. Başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere bazı siyasi partileri de ziyaret ederek bu çalışmaya katılmalarını istedik.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bizzat ağzından, 'Biz AK Parti ile anayasa için aynı masaya oturmayacağız' diyor. Şimdi buradan şu anlaşılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve onun partisi diyor ki, 'Biz mevcut anayasadan memnununuz, darbecilerin yaptığı anayasadan memnunuz, bu anayasa kalsın' diyor. Çünkü sen Türkiye’nin iktidar olan partisi ile mecliste en fazla üyesi bulunan parti ile yeni anayasayı konuşmayacaksan, o zaman bu 'Ben yeni anayasa istemiyorum' anlamına gelir. Uzlaşmaktan başka şansın var mı? Yok. Bu tavır maalesef ki darbe anayasasının Türkiye'de yürürlükte kalmasını sağlıyor" dedi.