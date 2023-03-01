BBP Lideri Destici'den sert tepki: Titreyin ve kendinize gelin

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem bölgesi için 'devlet yok' suçlamasında bulunanlara tepki gösterdi.

"Be hey gafiller! Devlet olmasa siz devlet nerede diyebilir misiniz?" ifadelerini kullanan Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımın devamında şunları kaydetti:

"Gaflet ve iktidar hırsı gözlerini öyle bürümüş ki, bin yıllık Türk Devleti’ni dahi yok sayacak noktaya gelmişler. Onlara tavsiyemiz, “titreyin ve kendinize gelin.”