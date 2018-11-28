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BBP ittifak kararını açıkladı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu. BBP'nin Cumhur İttifakı'nın ruhuna hep sadık kaldığını söyleyen Destici, "AK Parti'nin önde olduğu yerlerde AK Parti'yi, MHP'nin önde olduğu yerlerde de MHP'yi destekleyeceğiz" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:58
BBP ittifak kararını açıkladı!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde ittifaka ilişkin bir açıklama yaptı.

"AK Parti ve MHP'yi destekleyeceğiz"

Destici yaptığı açıklamada, "İsteriz ki bizim adaylarımız, önde olduğu yerlerde desteklensin. MHP'nin önde olduğu yerlerde MHP adayının, AK Parti'nin önde olduğu yerlerde de AK Parti adaylarının desteklenmesi işin doğal olanıdır. Bu konularla ilgili ince ince yapılmış henüz görüşmelerimiz yoktur" dedi.

"BBP, Cumhur İttifakı'nın ruhuna hep sadık kalmıştır"

Büyük Birlik Partisi lideri ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yerel seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Destici, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, PKK'nın siyasi partisinin etkili olduğu yerlerde, onun karşısında hangi partimiz yarışıyor ve önde görünüyorsa BBP'nin desteği oraya olacaktır. Bizim önde olduğumuz yerlerde de bizim adayımızın desteklenmesini arzu ettiğimizi de ifade etmek isterim. BBP, bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve gerçekliğine hep sadık kalmıştır, bundan sonra da sadık kalmaya devam edecektir. Ama hangi illerde aday çıkaracağız, hangi illerde aday çıkarmayacağız, bununla ilgili netleşmiş bir kararımız yoktur" diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:58
  1. Ankara
  2. AK PARTİ
  3. MHP
  4. Büyük Birlik Partisi
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  6. cumhur ittifakı
  7. BBP

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