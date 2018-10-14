0553 313 94 23

BBP İstanbul İl Başkanı belli oldu!

Bugün düzenlenen BBP İstanbul 12. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanlığı'na Murat Sayan seçilerek getirildi.

14 Ekim 2018 Pazar 17:15
BBP İstanbul İl Başkanı belli oldu!

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanlığı'na Yaşar Sayan seçildi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen BBP İstanbul 12. Olağan İl Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, parti genel başkan yardımcıları ile çevre il ve ilçe başkanları katıldı.

235 delegenin oy kullandığı kongrede tek aday olan Yaşar Sayan, oyların tümünü alarak BBP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi.

Sayan, seçimin ardından yaptığı açıklamada, Destici'ye ve tüm partililere teşekkür ederek, BBP'yi daha da yükseltmek için çalışmaları hızlandıracağını belirtti.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 17:15
  1. Büyük Birlik Partisi
  2. BBP
  3. BBP İstanbul İl Başkanı
  4. Murat Sayan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alev alan minibüsün şoförü tarlaya daldı!
    1. Alev alan minibüsün şoförü tarlaya..
    2. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci..
    3. Akçay'dan Aykut Kocaman açıklaması
    4. MHP'den çok sert İP açıklaması!
    5. BBP İstanbul İl Başkanı belli oldu!
    6. Necati Şaşmaz müjdeyi verdi!
    7. Artık dolar kullanılmayacak!..
    8. İnce'den İş Bankası çıkışı... Ortalığı..
    9. Eskişehir'de kız arkadaşa laf atma..
    10. MHP'li Cemal Enginyurt'tan ajan..
    11. Michael Schumacher'den kötü haber geldi
    12. İsrail basınının Brunson yorumu: Hem..
    13. 'Rusya ile siber savaş halindeyiz'
    14. Taliban askeri üsse saldırdı: 17 ölü
    15. Fas'tan Suud'lara Cemal Kaşıkçı çağrısı!
    16. Mustafa Destici'den Brunson'ın..
    17. Küçük kızları taciz ettiği iddia..
    18. “Türkiye, Irak için önemli bir komşu”
    19. 'Ölüm kamyonu' kiralık çıktı
    20. İsrail 'baş şeytanı' Netanyahu,..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu