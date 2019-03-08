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BBP İnegöl Başkan Adayı Çelt yerel basın ile buluştu

Büyük Birlik Partisi(BBP) İnegöl Belediye Başkan adayı Selahattin Çelt yerel basın mensupları ile buluştu.

08 Mart 2019 Cuma 15:57
BBP İnegöl Başkan Adayı Çelt yerel basın ile buluştu

Büyük Birlik Partisi(BBP) İnegöl Belediye Başkan adayı Selahattin Çelt yerel basın mensupları ile buluştu. BBP Bursa İl Başkanı Mehmet Gebeş ile Belediye Meclis Adaylarının da hazır bulunduğu toplantıda Türkiye’nin Gül Belediyecilik ile tanışma vakti geldiği teması işlendi.


BBP İl Başkanı Gebeş, Hamdolsun yüzümüz ak anlımız açık, ellerimiz tertemiz her ortama çekinmeden sıkılmadan giriyor ve düşüncelerimizi de objektif olarak söylüyoruz vetoplumun her kesiminden takdir görüyoruz. Vatandaşlarımızın bir arayış içerisinde olduğunu da görüyoruz. İnşallah bu arayışın meyvelerini 31 mart seçimlerinde BBP olarak alacağız ve Milletimizi Gül Belediyeciliği ile buluşturacağız" dedi.


BBP İnegöl Belediye Başkan Adayı Selahattin Çelt yaptığı açıklamada; Bizim yerel yönetim anlayışımız, sadece çöp toplamayla, çevre düzenlenmesiyle sınırlı olmayacak. Üretim, sağlık, spor sanat gibi toplumu ilgilendiren her alanda vatandaşlarımıza destek olacak ve hizmet götüreceğiz dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:57
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