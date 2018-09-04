BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Tehditler ortadan kalkmadan elbetteki bizim ittifakımız bitmez

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümünü kutlayarak, Cumhuriyetin ve Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin Sivas'ta atıldığını belirtti.

Kentte vatandaşlarla bir araya geldiğini, yapılanların inkar edilemeyeceğini ancak yapılmayanları ve noksanları da söylemekten geri durmayacaklarını anlatan Destici, çiftçinin ve üreticinin birtakım problemleri bulunduğunu ifade etti.

Destici, tarım kredi kooperatiflerinin çiftçiyi desteklemesini ve faizsiz kredi vermesini, çiftçiye verilen kredilerin faizlerinin silinmesini, devletin üretimi desteklemesi gerektiğini vurguladı.

"İdlib-Türkiye arasında mutlaka güvenlikli cepler oluşturulması lazım"

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin hem içeride hem dışarıda sürdüğünü, Türkiye'nin bir taraftan PKK, PYD ve YPG ile uğraştığını, diğer taraftan ise başka uluslararası güçlerin Suriye'de savaşı adeta yeniden başlattıklarını aktardı.

Şam yönetiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'e operasyon başlattığını kaydeden Destici, şöyle konuştu:

"Suriye'nin başlattığı bu operasyonun faturası yine Türkiye'ye çıkabilir. Türkiye yüzbinlerce bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Daha önceki dönemlerde hazırlıksız yakalandık, farklı politikalar uygulandı. Ama şu anda yapılması gereken İdlib-Türkiye arasında mutlaka güvenlikli cepler oluşturulması lazım. Bu göç dalgasının buralarda tutulması lazım, buralarda ara tampon bölgeler, cepler oluşturularak burada tutulması lazım. Uluslararası kuruluşların gözetiminde buralarda insanların hayatının garanti altına alınması lazım. Suriye'de iç savaşın tarafı olan farklı grupların ateşleri arasında kalmaması, insani dramların yaşanmaması lazım."

Türkiye'nin bir ekonomik ambargoyla ve bunun sonucunda bir krizle karşı karşıya olduğunu anlatan Destici, milletin bunun ağır bedellerini yavaş yavaş ödemeye başladığını, bunlarla ilgili tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Yerel seçim hazırlıkları

Partisinin yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarının sürdüğünü bildiren Destici, "BBP, Sivas merkez başta olmak üzere, bütün ilçelerinde elbetteki kazanmak için seçimlere girecektir ve Allah'ın izniyle de kazanacaktır. Bu kadro da burada vardır." dedi.

Destici, bir gazetecinin yerel seçimlerde bir ittifak söz konusu olup olmayacağını sorması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yasal olarak şu anda yerel seçimlerle ilgili bu mümkün değil. Ama bir gönül ittifakı olabilir mi? Elbette olabilir. Çünkü bizim Cumhur İttifakı'mız sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik, sadece o seçimleri kazanmaya yönelik bir ittifak değildi. Biz devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek, devlete ve millete yönelmiş tehditleri bertaraf etmek adına bu ittifakı kurmuştuk ve bu tehditler ortadan kalkmadı. Bu tehditler devam ediyor. Dün 15 Temmuz darbesi oldu, bugün ekonomik tehditleri, ambargoları yaşıyoruz, terör tehdidi tüm hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla da bu tehditler ortadan kalkmadan elbetteki bizim ittifakımız bitmez ve bizim ittifakımız şuanda devam ediyor. Ama bu ittifakın şeklinin nasıl olacağı noktasında bunun bir gönül ittifakı safhasında mı kalacak yoksa bazı şehirlerde veya bazı bölgelerde bir vücut mu bulacak müşahhas bir hale mi gelecek bununla ilgili henüz netleşmiş bir şey yok. Ama şu var hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi'ne yerel seçimlerde de bu ittifakın lazım olan yerlerde, lüzumlu olan yerlerde devam etmesi yönünde bir irade beyanı var, biz arzu ve istek var. Bizde Büyük Birlik Partisi olarak bu arzu ve isteği doğru buluyoruz, doğru değerlendiriyoruz. Tabi biz şu anda resmi bir ittifak olmayacağı için, olmadığı için bütün bu görüşmelerde başlayıp neticelenmediği için biz kendimiz Sivas başta olmak üzere, bütün illerde seçimlere kendi kadrolarımızla girmek üzere hazırlıklarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz."