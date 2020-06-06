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Aktüel

BBP Genel Başkanı Destici, nikah şahidi oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-06 20:16:28 -
BBP Genel Başkanı Destici, nikah şahidi oldu

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan'ın kızı Bahar Sayan ile Burak Dal'ın nikahında şahitlik yaptı.

Beykoz Belediyesi Nikah Salonu'nda Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam'ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Destici, çifte mutluluklar diledi.

Destici, "Nikah akdinin her iki aile için hayırlı olmasını Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum. Çiftimize iki cihanda saadet ve Rabb'imden kendilerine hayırlı evlatlar vermelerini diliyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Evlilik cüzdanını geline veren Destici, damat Burak Çal'a da Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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