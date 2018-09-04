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BBP binası önünde sıcak anlar! 5 el ateş açıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara İl Başkanlığı binasının bulunduğu yerde, hareket halindeki araçtan havaya 5 el ateş açıldı.

04 Eylül 2018 Salı 16:27
BBP binası önünde sıcak anlar! 5 el ateş açıldı

Ankara'da seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonrası kurşunlar Vatan Partisi eski Genel Başkanlığı ile Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığı arasındaki binaya isabet etti. Ayrıca şüpheli şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Toros Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Celal Bayar Bulvarı üzerinde 06 AT 0838 plakalı otomobil ile seyir halinde olan ve ismi henüz belirlenemeyen şahıs, otomobilden pompalı tüfekle rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonrası kurşunlar Vatan Partisi eski Genel Merkezi ile Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı arasındaki binaya isabet etti.

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağladıktan sonra durumu Olay Yeri İnceleme ekiplerine bildirdi. İnceleme ekipleri, binanın ikinci katında bulunan bir büronun pencere kısmına isabet eden alan ile birlikte yol üzerinde inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu arada olay yerinden arabayla kaçan şahsın yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Dikimevi mevkiinde tespit edilen otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu Dikimevi kavşağında polis tarafından yakalandı. Otomobil içerisinde bulunan 1 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

''POMPALI TÜFEKLE 5 EL ATEŞ ETTİ''

Olay anı binanın altında bulunan vatandaşlar ise yaklaşık 5 el silah sesi duyduklarını belirterek, "Biz kahvede oturuyorduk. Bu sebeple pek bir şey görmedik. Fakat pompalı tüfekle ateş ettiğini söylediler" dedi.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:27
  1. Ankara
  2. Çankaya
  3. Celal Bayar
  4. Büyük Birlik Partisi
  5. BBP
  6. Vatan Partisi

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