  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BBDSO orkestra şefi Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak
Aktüel

BBDSO orkestra şefi Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:27:50 -
BBDSO orkestra şefi Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türkiye’nin sevilen orkestra şeflerinden Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan’ı ağırlayacak.

BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Hikmet Şimşek anılacak.

Konserin ilk yarısında Özcan Ulucan, Ludwig Van Beethoven’in "Sol Majör Romans"ını ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın 3 numaralı "Keman Konçertosu"nu orkestra eşliğinde yorumlayacak.

Konserin ikinci yarısında orkestra, Edvard Grieg’in "Elegiac Melodies" ve Edward Elgar’ın "Yaylı Sazlar Serenadı"nı Naci Özgüç yorumuyla seslendirecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premiumun katkılarıyla 15 Ekim'de verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?
Medya

Kuruluş Osman dizisine ne oldu böyle?

İlk sezonunda izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ikinci sezona da fırtına gibi başladı. Dizi yeni sezonda izleyicilere sanki yeni ..
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı
Korona Virüs

Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı

Koronavirüs pandemisinde Ankara'da yaşanan dalgalanma yatışırken, İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti. İstanbul'daki vaka sayısı başkenti..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay