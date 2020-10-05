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Aktüel BBDSO konserinde gitarist Sinan Kurşun sahne alacak
Aktüel

BBDSO konserinde gitarist Sinan Kurşun sahne alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:35:03 -
BBDSO konserinde gitarist Sinan Kurşun sahne alacak

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde gitarist Sinan Kurşun'u ağırlayacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, ünlü İspanyol besteci Joacquin Rodrigo'nun üç bölümden oluşan ünlü konçertosu Concierto De Aranjuez seslendirilecek.

Konserin bu bölümünde, "Bu konçertoyu en iyi çalan Türk gitarist" olarak nitelendirilen Sinan Kurşun, orkestra eşliğinde sahne alacak.

Daha sonra ise orkestra, Klasik Batı Müziği'nin efsanevi bestecisi Mozart'ın "Küçük Bir Gece Müziği" eserini yine Dağhan Doğu yönetiminde yorumlayacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8 Ekim Perşembe akşamı verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

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