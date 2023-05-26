BBC'de gerçeği gördü: 'Orkestra şefi gibi yönetiyor'

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avantajlı bir konumda gidiyor olması Batı medyasının dikkatini çekti.

14 Mayıs seçimleri öncesi, 'Erdoğan gitmeli' başlıkları ile okurlarının karşısına çıkıp Türkiye'deki seçimi manipüle etmeye çalışan tetikçi Batı medyası çark etti.

İngiliz BBC, Erdoğan hakkında dikkat çeken bir haber yayımladı.

ORKESTRA ŞEFİ GİBİ

'Yirmi yıl iktidarda kaldıktan ve bir düzineden fazla seçimden sonra, Türk lider nasıl çalışılacağını biliyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıkan BBC, Erdoğan'ın kalabalığı bir orkestra şefi gibi kontrol ettiğini yazdı.

Times of Israel, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinin favorisinin Erdoğan olduğunu yazdı.Söz konusu haberde ''Kılıçdaroğlu, ulusal oyların yalnızca %44,9'unu alarak beklentilerin altında performans gösterdi'' denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhur İttifarkı'nın meclis çoğunluğunu elde ettiğini yazan Voice of America Erdoğan'ın ikinci tura sayılı gün kala yarışı önde götürdüğünü yazdı.

''ERDOĞAN EN GÜÇLÜ FAVORİ KONUMUNDA''

ABD merkezli Foreign Policy ''Türkiye'nin yüzüncü yılı yaklaşırken, kurucu laiklik artık moda olmayabilir ama milliyetçilik moda'' değerlendirmesinde bulundu.

'Türk lider, kayda değer bir geri dönüşle şu anda en güçlü favori konumunda' diyen Euronews birinci turun ardından Kılıçdaroğlu'nun politika değişikliğine gittiğini belirtti ve 'milliyetçi kartı oynamak yeterli olmayabilir veya ters tepebilir' dedi.

FRANCE 24: MİLYONLARCA DEPREMZEDE BEKLENTİLERE MEYDAN OKUDU

Türkiye'deki seçimleri mercek altına alan France 24 ise ''Türkiye'deki deprem kurbanları ikinci tur öncesi Erdoğan'ın etrafında toplandı'' başlığını tercih etti.

İlk tur sonuçlarını değerlendiren Fransız Haber kuruluşu 'Yıkılan bölgede milyonlarca insan beklentilere meydan okudu ve Türkiye'yi yirmi yıldır yöneten ve 14 Mayıs'ta Erdoğan'a oy verdi' dedi.

''İKİNCİ TUR SEÇİMLERİNDE NELER BEKLENMELİ''

New York Times da seçimleri yakından takip ediyor. Söz konusu haberde 'Türkiye'nin İkinci Tur Seçiminde Neler Beklenmeli?' başlığı tercih edildi. 'İkinci tur seçimin Türkiye'nin geleceğini nasıl şekillendireceği tüm dünyada izlenecek' diyen gazete, 'Erdoğan'ın zaferi Türkiye'nin Dünya sahnesindeki rolünü nasıl etkiler?' sorusunu soran NYT Batı'nın bir bölümünde bir Erdoğan karşıtlığı olduğunu itiraf etti ve şu değerlendirmede bulundu;

'Uluslararası alanda, ABD'de ve Avrupa'da onun yenildiğini görmeyi çok isteyen birçok lider ve politikacı vardı. Açıkça söylemediler. Ancak, ABD'nin NATO'da bir ortağı ve müttefiki olmasına rağmen, her zaman başını ağrıttığına dair bir his var.'

Erdoğan'ın Putin ile iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkat çeken ABD'li gazete 'Erdoğan, Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı reddetti ve bunun yerine Rusya ile ticari bağlarını genişletti' dedi.

NYT ayrıca Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenski ile görüşen ender liderlerden olduğunu yazdı.