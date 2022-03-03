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Medya BBC Türkçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a algı operasyonu!
Medya

BBC Türkçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a algı operasyonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri toplantılarını sürdürüp, AK Parti Genel Başkanlığı kapsamında milletvekillerine önerilerde bulunurken, İngiliz yayın organı BBC, algı operasyonuna başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 23:10:00 -
BBC Türkçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a algı operasyonu!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililileri ile toplantıları kapsamında milletvekillerine bazı önerilerde bulundu.

Liderliği gereği önerilerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerden, alınan ekonomik kararları sahada daha etkin biçimde anlatmalarını istedi.

Erdoğan, "Bugüne kadar vatandaşımızı bu yük altında ezdirmemek için çok şey yaptık ama biz yaptıklarımızı gerektiği kadar, sahada halka anlatmıyoruz." dedi.

Algı operasyonuna başladılar

İngiltere merkezli BBC Türkçe, haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkeli bir fotoğrafını kullanıp, Erdoğan'ın liderliğinin gereği partililerine seslenişini bir kriz varmış algısı ile servis etti.

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