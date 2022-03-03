BBC Türkçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a algı operasyonu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri toplantılarını sürdürüp, AK Parti Genel Başkanlığı kapsamında milletvekillerine önerilerde bulunurken, İngiliz yayın organı BBC, algı operasyonuna başladı.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililileri ile toplantıları kapsamında milletvekillerine bazı önerilerde bulundu.
Liderliği gereği önerilerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerden, alınan ekonomik kararları sahada daha etkin biçimde anlatmalarını istedi.
Erdoğan, "Bugüne kadar vatandaşımızı bu yük altında ezdirmemek için çok şey yaptık ama biz yaptıklarımızı gerektiği kadar, sahada halka anlatmıyoruz." dedi.
Algı operasyonuna başladılar
İngiltere merkezli BBC Türkçe, haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkeli bir fotoğrafını kullanıp, Erdoğan'ın liderliğinin gereği partililerine seslenişini bir kriz varmış algısı ile servis etti.