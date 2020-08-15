BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı canlı yayında fena rezil etti
İngiliz BBC kanalında sunucu Stephen Sackur, programa konuk olarak aldığı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı yerden yere vurdu. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği söyleyen sunucuya Paşinyan’ın alakasız cevaplar vermesi programa damga vurdu.
Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilim tüm dünyanın gündeminde. Ermenistan’ın provokatif saldırıyla başlayan kriz halen çözülebilmiş değil. Türkiye ise ısrarla dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurguluyor.
Tartışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İngiliz BBC kanalında Stephen Sackur’un sunduğu "Hard Talk" programına konuk oldu.
Ermeni Başbakanı rezil rüsva etti
Sunucu Stephen Sackur'un Ermenistan’ı suçlayan sorularına cevap veremeyen Paşinyan, konuyu sürekli geçiştirdi.
Stephen Sackur "Ermeni güçleri Azerbaycan köylerini bombaladı. Politikalarınız barış elde etmek için tasarlanmış gibi durmuyor. Dağlık Karabağ, Ermenistan'dır demiştiniz. Dağlık Karabağ ve Ermenistan'ın birleşmesinden bahsettiniz. Bu karşı net bir provokasyondu." dedi. Ermenistan Başbakanı ise Azerbaycan’a asılsız suçlamalar yönelterek Ermenilerin binlerce yıldır Dağlık Karabağ’da yaşadığını iddia etti.