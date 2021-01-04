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Dünya BBC ‘son dakika’ koduyla duyurdu! İran anlaşmayı ihlal etti, farklı adım attı
Dünya

BBC ‘son dakika’ koduyla duyurdu! İran anlaşmayı ihlal etti, farklı adım attı

BBC, Kasım Süleymani’nin intikamı için peş peşe açıklamalar yapan İran’ın farklı bir konuda adım attığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:13:00 -
BBC ‘son dakika’ koduyla duyurdu! İran anlaşmayı ihlal etti, farklı adım attı

İran, 2015 nükleer anlaşmasını ihlal ederek, yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başladı.

BBC'nin son dakika haberine göre İran, 2015 nükleer anlaşmayı ihlâl etmeyi sürdürerek Fordow  Zenginleştirme Tesisi'nde yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeyi devam ettirdiğini açıkladı.

İran, Washington'un 2015 nükleer anlaşmasından çekilip tekrar yaptırım kararı almasından bu yana kademeli olarak anlaşmanın taahhütlerini ihlal ediyordu. Yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirilmesi geçen ay İran nükleer programının mimarı olarak nitelendirilen bir fizikçinin öldürülmesinden sonra parlamentodan geçirilen tasarıda yer alan adımlardan biriydi.

İran, 2015 anlaşmasından önce yüzde 20 saflığa ulaşmıştı. Anlaşma saflık limitini %3.67'ye düşürmüştü. Tahran, taahhütleri ihlal etmeye başladıktan sonra saflığı  yüzde 4.5'e kadar çıkardıklarını duyurmuştu.

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