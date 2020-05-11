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Medya

BBC muhabirine canlı yayında istismar

İngiltere devlet yayın organı BBC’nin muhabiri, yayına girmeden önce sokaktan geçenler tarafından ırkçı saldırılara maruz kaldı. Yapılan saldırı sonucu canlı yayın iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:29:00 -
BBC muhabirine canlı yayında istismar

İngiltere devlet yayın organı BBC’nin muhabiri Sima Kotecha (40), yayına girmeden önce yoldan geçen kişiler tarafından ırkçı istismara maruz kaldı. Kotecha, Leicester kentindeki açık hava canlı yayınına başlarken, yoldan geçmekte olan kişi tarafından sözlü ırkçı istismara maruz kaldı. Sinirleri bozulan Kotecha yayını yapamayacağını açıklarken, haber ekibi ise olay sırasında dehşete düştüklerini belirtti.

"Son derece hevesimiz kırıldı”

BBC sözcüsü tarafından doğrulanan olay sonrasında Leicester polisine başvuru yapıldı. Sima Kotecha ise sözlü saldırıya canlı yayın sırasında maruz kalabileceğinden endişe ettiğini ve üzüldüğü için yayını iptal ettiklerini ifade etti. Kotecha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Özür dilerim ama bana kötü şeyler söyleyen adam hepimizin son derece hevesini kırdı. Korkarım özel programı yapamayacağım” dedi.

“Evet, öfkeliyim”

Kotecha “Ben ve ekibim ırkçı ve tacizkâr saldırıya maruz kaldıktan sonra canlı yayını iptal edip misafirlerimizi evlerine göndermek zorunda kaldık. Üzücü bir durum. Ulusal kriz haline gelen habere resmen engel yapılıyor. Evet öfkeliyim” ifadelerini kullandı. 

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Yorumlar

Ulvi

Ne işin var seni insandan saymayan ırkçı hayvanların ülkesinde.Lübnan´da savaşmı var.Hala koşa koşa gidiyorlar.Bir yerde müstehak.
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