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Aktüel BBC, çalışanlarından sosyal medyada görüş belirtmemesini istedi
Aktüel

BBC, çalışanlarından sosyal medyada görüş belirtmemesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:02:09 -
BBC, çalışanlarından sosyal medyada görüş belirtmemesini istedi

LONDRA (AA) - İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Genel Müdürü Tim Davie, kurumun "tarafsız olduğu" imajını geri kazanabilmesi için çalışanlardan sosyal medyada görüşlerini paylaşmamasını istedi.

Salı günü göreve gelen Davie, personele hitaben yaptığı konuşmada, BBC'nin siyasi kutupların her iki tarafının suçlamaları karşısında tarafsızlığa odaklanması gerektiğini söyledi.

Personele uyarıda bulunan Davie, "Sosyal medyada bağnaz bir köşe yazarı veya partizan bir kampanyacı olmak isterseniz, bunu anlayabilirim. Ancak o zaman BBC'de çalışmamalısınız." dedi.

Personelin "titizlikle uygulanacak" yeni sosyal medya kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Davie, "Tarafsızlığı savunmamız ve yeniden taahhüt etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.


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