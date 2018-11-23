Bazı ülkeler Libya’yı bölme peşinde

MUHAMMET KUTLU/ANKARA

13 Kasım’da İtalya’nın Palermo kentinde düzenlenen Libya Konferansı’na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, gündem dışı toplantı yapılmasını protesto ederek toplantıyı terk etmişti.

Yaşananların perde arkasını Akit’e anlatan Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Libya sorununu oluşturan malum çevrelerin, bu iyi niyetli girişimi kasıtlı olarak baltaladıklarını gördük. Toplantının düzenleniş şekli, paylaşılan fotoğraf Türkiye’yi rahatsız etti. Konu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşülerek yaşanan gelişmeler paylaşıldı ve onun talimatı ile konferanstan geri çekildik. Biz Libya’daki tarafları bir araya getirmeye çalışırken bazı ülkelerin bölmeye gayret ettiğini gördük. Libya’nın sorunu, tarafların bir türlü bir araya gelememesi. Libya halkı bu yüzden acı çekiyor. Devletsizlik çok kötü bir şey. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın” diye konuştu.

Sorunun sadece Libya ile sınırlı olmadığını, Arap baharı yaşayan ülkelerdeki sorunlar halledildiği zaman Libya’nın sorununun da çözüleceğini kaydeden İşler, krizin altında yatanları da şöyle aktardı: “Bilindiği gibi Arap baharının başında, Arap halkları diktatörlüklere karşı baş kaldırdılar. Özgürlük, demokrasi istediler. Batılı ülkeler bu halklara özgürlüğü demokrasiyi çok gördü. Bazı zengin körfez ülkeleri de Arap baharını tehdit olarak görüp bu ülkelerde karşı devrim başlattılar. Arap baharı yaşayan ülkelerdeki sıkıntının temeli bu. Sorunu ortaya çıkartanlardan çözüm beklenemez. Çözüm sizin elinizde. Birleşin beraber olun, bizler de size yardımcı olalım diyoruz. Aksi takdirde Libya halkının gerçek anlamda bir başkaldırı başlatması beklenebilir. Böyle bir durumda da Libya çok daha büyük sıkıntı yaşar”

“Biz, başkaları gibi Libya’ya baktığımızda petrol, dolar görmüyoruz, Libyalı kardeşlerimizi görüyoruz” diyen İşler, “Libya krizini, Yemen ya da Suriye krizinden bağımsız düşünemeyiz. Suriye krizi, özellikle Türkiye, Rusya, İran garantörlüğünde başlatılan süreç ve Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgeler ile birlikte eğer Suriye krizi siyasi çözüme kavuşur ise bir model olacak. Yemen ve Libya’daki krizlerin çözümüne çok ciddi katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.