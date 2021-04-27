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Dünya Bazı ülkeler koronavirüs aşısı bulamıyor! Bunlar teşvik için para veriyor
Dünya

Bazı ülkeler koronavirüs aşısı bulamıyor! Bunlar teşvik için para veriyor

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde koronavirüs aşısını teşvik etmek amacıyla 16-35 yaş arasındakilere aşı olmaları durumunda 100 Dolar tasarruf bonosu verileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 22:37:00 -
Bazı ülkeler koronavirüs aşısı bulamıyor! Bunlar teşvik için para veriyor

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındaki kişilere 100 dolarlık bono verilecek.

BBC’nin haberine göre, Batı Virginia Eyalet Valisi Jim Justice, 16 ila 35 yaşındakileri kapsayacak 100 dolarlık tasarruf bonosu kampanyasının gençleri aşı olmaya teşvik etmesini umduklarını söyledi.

Gençlerin Kovid-19 aşısı yaptırmalarının ne kadar önemli olduğunu fark edemediklerine dikkati çeken Vali Justice, eyalette bugüne kadar nüfusun yüzde 52’sine denk gelen 1,5 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldığını ancak nüfusun yüzde 40’ının aşı konusunda tereddüt ediyor olabileceğini söyledi.

Justice, "Onları gerçekten motive edecek bir yol ortaya koymaya ve bizi bu kamburdan (salgın) kurtarmaya çalışıyorum." dedi.

Batı Virginia, "ABD’nin vaka sayısının kişiye oranla en yüksek olduğu 16. eyalet" olarak öne çıkıyor.

ABD’de bugüne kadar 230 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldı.

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