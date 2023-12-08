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Spor Bazı taraftarlar gole sevinemeyecek! derbide çok ilginç istatistik
Spor

Bazı taraftarlar gole sevinemeyecek! derbide çok ilginç istatistik

Yeniakit Publisher
2023-12-08 11:51:00 -
Bazı taraftarlar gole sevinemeyecek! derbide çok ilginç istatistik

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde ilk golü atan takım galip gelemedi. Diğer müsabakada ise gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde ilk golü atan takım galip gelemedi. Diğer müsabakada ise gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Fenerbahçe’yle karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son 5 derbide ise ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar ile sarı-lacivertlilerin rakip olduğu son 5 mücadelenin 4’ünde ilk golü atan takımlar 3 puana ulaşamadı. Diğer maç da 0-0 berabere sona erdi.

3 kez Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş öne geçti

Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmada ilk golü, 41. dakikada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia kaydetmişti. 53. dakikada yine Valencia’nın kaçırdığı penaltıyla skoru 2-0 yapma şansını değerlendiremeyen Kanarya, 4-2 mağlup oldu.
2021-2022 sezonu 36. haftasında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan maçta ise ilk gol 6. dakikada Fenerbahçeli Novak’tan geldi. Ancak Kanarya skoru koruyamadı ve siyah-beyazlı ekibin, 31. dakikada Ghezzal’la bulduğu golle mücadele 1-1 sona erdi.
Söz konusu sezonun ilk devresinde bu kez Ülker Stadyumu’ndaki derbinin açılış golünde Fenerbahçe’nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil’in imzası vardı. 14. dakikada Mesut’un golüyle öne geçen sarı-lacivertli takım, sahadan 2-2’lik berabere ayrıldı.
2020-2021 sezonunun 31. haftasında ise Fenerbahçe’yi ağırlayan Beşiktaş, 41. dakikada Vida’nın golüyle durumu 1-0’a getirdi. Siyah-beyazlılar, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmanın 89. dakikasında Ozan Tufan’ın golüne engel olamadı ve maç 1-1’lik skorla bitti.
2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynanan mücadele de golsüz eşitlikle tamamlandı.

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