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Gündem Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi
Gündem

Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 07:29:00 -
Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Buna göre, Karakas'ta 3 Aralık 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gelir üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"nın yürürlük tarihi 14 Ekim 2021 olarak belirlendi.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşma, protokol ve programların yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

"- Çimkent'te 23 Aralık 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Eğitim Merkezleri Arasında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol: 1 Eylül 2021

- Ankara'da 17 Kasım 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması: 23 Ağustos 2021

- Ramallah'ta 8 Şubat 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması: 6 Mayıs 2021

- Ankara'da 4 Nisan 2007'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Eğitim, Kültür, Bilim ve Basın Yayın Alanlarında 2007-2008 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı: 23 Ocak 2021

- Ankara'da 14 Mart 2012'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma: 17 Mart 2020"

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