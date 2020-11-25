Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Lome'da 20 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma"nın yürürlük tarihi 28 Ekim 2020 olarak tespit edildi.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle:

"İstanbul'da 15 Haziran 2020'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Temsilciliklerin Taşınmazlarına İlişkin Mutabakat Zaptı' 12 Ekim 2020, Ankara'da 8 Eylül 2020'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti Arasında KKTC'ye Yapılacak Lefkoşa 100 Yataklı Pandemi Hastanesi ve Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Yapımına İlişkin Protokol' 8 Eylül 2020, 'İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğü' 21 Ağustos 2020, Ankara'da 25 Ekim 2017'de imzalanan '8 Mayıs 1996 Tarihinde Taşkent'te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol' 9 Temmuz 2020, Ankara'da 25 Ekim 2017'de imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması' 9 Temmuz 2020, Mersin'de 25 Eylül'de imzalanan '2013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma' 5 Temmuz 2020, Buenos Aires'te 30 Ocak'ta imzalanan '2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' 25 Haziran 2020, Belgrad'da 5 Haziran 2013'te imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesine Dair Anlaşma ve Notalar' 1 Mart 2020."