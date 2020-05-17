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Teknoloji

Bazı kuş türleri hızlı yaşayıp erken ölüyor

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu bazı kuşların hızlı yaşayıp erken öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 04:35:00 -
Bazı kuş türleri hızlı yaşayıp erken ölüyor

İngiltere Sheffield Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, hayvanların iklim değişikliğine nasıl tepki verdiğine dair yaptıkları araştırma sonucu, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Binlerce kuşun inceleme altına alındığı araştırma kapsamında, bazı kuşların hızlı yaşayıp erken öldüğü tespit edildi. Kuş türlerinin olgunlaşmasındaki etkenler ise boyut, güvenlik ve ebeveyn olma durumu olarak belirtildi.

Binlerce kuş türü üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucu, hızlı yaşayan ve erken ölen kuş türlerinin daha hızlı geliştiğini, güvenli ortamlarda yaşayan kuşların ise daha uzun sürede geliştiği gözlemledi.

Nature Communications isimli dergide yayınlanan araştırma, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin önemine vurgu yapan ilk araştırma olma özelliğini ile dikkat çekti.

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