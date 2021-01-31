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Gündem Bazı kara yolları yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Gündem

Bazı kara yolları yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yolları etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 01:26:00 -

Gece etkisini artıran yoğun kar yağışı dolayısıyla kentte ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Malatya-Kayseri kara yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Jandarma ve trafik ekipleri Kayseri istikametine giden araçları Darende'de durdurarak geçişlere izin vermedi. İlçedeki öğrenci yurtları ile konaklama tesislerinde, yolda kalanlar için yer ayarlandı.

Malatya-Sivas kara yolunda da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Jandarma ve trafik ekipleri, Hekimhan ilçesinde araçları durdurarak geçişlerine izin vermiyor.

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