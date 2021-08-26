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Gündem Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Gündem

Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 09:42:00 -
Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 39, Iğdır'da 36, Erzincan'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

 

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