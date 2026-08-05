‘Bazı eller ücretini alınca kalkıyormuş!’ Aslı Baykal’dan yolsuzluk çıkışı!

Baykal, belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin son paylaşımında; “Meğer bazı eller, millet için değil; ücretini alınca kalkıyormuş” dedi.

“GÜNAHLARDAN KAÇINMAK BİR TERCİH DEĞİL, KULLUĞUN GEREĞİDİR”

Aslı Baykal sosyal medya paylaşımında şunları dile getirdi: “Belediyelere yönelik soruşturmalarda kamuoyuna yansıyan iddialar ve yazışmalar, insanı asıl şu soruyla baş başa bırakıyor: Bir belediye meclisinde kaldırılan eller gerçekten vicdanla mı kalkıyor, yoksa başka hesaplarla mı? Eğer soruşturmadaki iddialar yargı sürecinde doğrulanırsa, mesele yalnızca birkaç kişinin hukuki sorumluluğu olmayacak. Asıl ortaya çıkacak olan, yıllardır ‘belediyecilik’ diye sunulan anlayışın nasıl yozlaşabildiğidir. Meğer bazı eller, millet için değil; ücretini alınca kalkıyormuş…

Sonra dönüp bütün yük yine vatandaşın omuzlarına bırakılıyor. Vergiler artıyor, harçlar artıyor, su faturaları artıyor… Ama o paraların kaynağı hep aynı: Vatandaş. Hukuk elbette son sözü söyleyecektir. Ancak bugün kamuoyuna yansıyan iddialar bile, kamu görevini emanet olarak değil fırsat olarak gören anlayışın ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermeye yetiyor. İnancımıza göre büyük günahlardan kaçınmak bir tercih değil, kulluğun gereğidir. Kul hakkını ilgilendiren her emanet ise bu sorumluluğu daha da ağırlaştırır. Çünkü milletin verdiği oy, pazarlık masasında kullanılacak bir yetki değil; Allah’ın ve milletin huzurunda taşınacak ağır bir emanettir”