ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz oranını açıkladı. Fed, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Bankanın 75 baz puanlık artışı 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu. Peki, baz puan ne?

Baz puan nedir? Baz puan ne ifade ediyor?

Baz puan; faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir (0.0001). Örneğin faiz oranının % 65.25’den % 66.75’e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle baz puan % 0.01 puana karşılık gelmektedir.