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Aktüel Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel

Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:33:48 -
Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak'ta seyreden 34 NZ 0121 plakalı kamyonetin sürücüsü Y.Ç. (22), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaralı sürücüyü kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Y:Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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