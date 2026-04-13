Bayrampaşa'da sopalarla çocuk darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Bayrampaşa'da sopalarla çocuk darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Bayrampaşa'da sopalarla çocuk darbeden 2 şüpheli tutuklandı

BAYRAMPAŞA'da daha önce aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle husumet olan kişiler parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada E.C.B.(20), K.T.S.(17) sopalarla M.M.(16)'yi darbetti.

BAYRAMPAŞA’da daha önce aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle husumet olan kişiler parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada E.C.B.(20), K.T.S.(17) sopalarla M.M.(16)'yi darbetti. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşananları sanal medya hesaplarında paylaşan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce 'yan bakma' meselesi nedeniyle husumet yaşanan M.M., E.C.B., K.T.S. parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada K.T.S. ve E.C.B. sopalarla M.M.'yi darbettii. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen M.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 SALDIRIYI SANAL MEDYADAN PAYLAŞAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Tartışmada M.M.'yi darbettikleri anları sanal medya hesaplarından paylaşan E.C.B., K.T.S. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

