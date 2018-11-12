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Bayrampaşa’da ‘Sepet Sepet Geri dönüşüm’ dönemi başladı

Bayrampaşa Belediyesi, geri dönüşüm için hummalı bir çalışma yürütüyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:52
Bayrampaşa’da ‘Sepet Sepet Geri dönüşüm’ dönemi başladı

İlçenin temizliğine büyük önem veren Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da geri dönüşüm için hummalı bir çalışma yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında, Bayrampaşa’nın birçok noktasına onlarca geri dönüşüm sepeti yerleştirdi. Plastik atıkları kaynağında ayrıştıran proje ile pet şişelerin kolayca toplanarak zamandan tasarruf sağlanması ve çevrenin korunması amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:52
  1. Bayrampaşa Belediyesi
  2. geri dönüşüm
  3. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Emine Erdoğan
  6. Sıfır Atık

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