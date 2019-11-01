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Yerel

Bayrampaşa'da polis aracı takla attı: 1 yaralı

Bayrampaşa'da Otogar Bağlantı Yolu'ndan İstanbul Hali istikametine giden polis aracı yağışlı havanın etkisiyle kaydı. Kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra savrularak takla attı. Feci kazada bir memur hafif yaralandı.

2019-11-01 09:06:00 -
Bayrampaşa'da polis aracı takla attı: 1 yaralı

Bayrampaşa'da Otogar Bağlantı Yolu'ndan İstanbul Hali istikametine giden polis aracı yağışlı havanın etkisiyle kaydı.

Kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra savrularak takla attı. Kazada, hafif yaralanan polis memuru Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, bölgede yoğunluk oluştu.

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