Bayrampaşa’da otel yangını - Otelde kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin personel yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde kalan çoğu yabancı turist olan müşteriler, tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.



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