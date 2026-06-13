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Gündem Bayrampaşa'da korku dolu anlar
Gündem

Bayrampaşa'da korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
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Bayrampaşa'da korku dolu anlar

İstanbul'un Bayrampaşa'da ilçesinde yer alan bir iş hanında çıkan yangında hasar oluştu.

Bayrampaşa'da, üç katlı iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki iş hanının en üst katında bulunan, plastik malzeme üretimi yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi olarak, trafiğe kapattı.

İş yerinde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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