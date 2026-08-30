Bayrampaşa'da kafeye silahlı saldırı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi, olayda 3 kişi yaralandı.
Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeye dün gece saatlerinde silahla ateş açıldı.
Saldırıda, bu sırada kafede bulunan 3 müşteri yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırıya ilişkin çalışması sürüyor.