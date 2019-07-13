0553 313 94 23

Bayramlaşmak üzere çıktığı evine 37 gün sonra cenazesi geldi

Aydın'da Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmak üzere gittiği akrabasının evinin merdivenlerinden düşen bir kişi, 36 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:24
Bayramlaşmak üzere çıktığı evine 37 gün sonra cenazesi geldi

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak Mahallesi’nde yaşayan 49 yaşındaki Necip Bingöl, bayramlaşmak için çıktığı evine bir daha dönemedi. 37 gün sonra eve cenazesi gelen talihsiz adam toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; Ramazan Bayramı’nda Köşk Koçak Mahallesi’nden İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Hamaköy’deki akrabasına bayramlaşmaya giden Necip Bingöl, ziyaret esnasında Hamaköy’deki akrabasının evinde merdivenlerden düştü. 112 Acil Servis ambulansı ile tedavi için Ödemiş’e kaldırılan Necip Bingöl yaklaşık 36 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bingöl ikamet ettiği Koçak Mahallesi’nde toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:24
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Ramazan Bayramı
  4. Necip Bingöl
  5. bayramlaşma
  6. 112 Acil Servis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunspor Başakşehir’in forvetini kadrosuna kattı!
    1. Samsunspor Başakşehir’in forvetini..
    2. Esenyurt’ta korkutan yangın,..
    3. Cübbeli çocuğun babası..
    4. Voleybol: 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
    5. Halk Eğitim kursiyerlerinden 15..
    6. Bakan açıkladı: 15 Temmuz'da Marmaray..
    7. Domates konservesi nasıl yapılır?
    8. 15 Temmuz'u böyle istismar ettiler!..
    9. Bayraklı’da kurban satış yerleri kura..
    10. "İnsanların duygularıyla oynamayın"
    11. Adalet parkı açıldı
    12. Alanya’da otel yangını korkuttu
    13. Mehmed Şevket Eygi'nin kedisini,..
    14. Darıca’da Kurban pazarı alanı..
    15. Türkiye Somali'deki terör saldırısını..
    16. Darüşşafaka Tekfen'den pota altına..
    17. Türk hakem çifti dünya şampiyonasında..
    18. Çiğli’de el sanatları kurslarına büyük..
    19. Zırhlı özel hareket aracına çarpan..
    20. Samsunspor, Atabey Çiçek'i kadrosuna..
    21. Deniz Türüç için Kayserispor’a bomba..
    22. Irak'ta DEAŞ'a yönelik hava harekatı:..
    23. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali..
    24. İstanbul'da korkutan yangın!
    25. “Profesörüm, beni kimse dolandıramaz”..
    26. Çarpıcı S-400 açıklaması: Olası..
    27. Trabzonspor, CAS'a başvurdu
    28. 15 Temmuz şehitleri Vatikan'da da..
    29. Süleyman Soylu: Bunu durdurmamız pek..
    30. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da