Bayramlar nasıl özünden koparıldı? Mustafa Karahasanoğlu'nun dilinden eski bayramlar

Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, bayramın özünden nasıl koptuğunu ve ticarileştirildiğini anlattı. Hayatına dair önemli kesitler paylaşıp ders gibi açıklamalarda bulunan Karahasanoğlu geçmiş ve günümüz bayramlarını kıyasladı.

Dini bayramların Türk aileleri için manevi önemine dikkat çeken Karahasanoğlu, eski bayramlarda yaşanan mutluluğun günümüzde olmadığını dile getirdi. Eski bayramların gerçek manada tadı alınan bayramlar olduğunu ve bambaşka güzellikler taşıdığını belirten Karahasanoğlu ailelerin bayram ruhunu yaşatması gerektiğini söyledi.

Kuşak değişimi ile birlikte gençlerin birbirlerinden ve ailelerinden uzaklaştıklarını ifade eden Karahasanoğlu "Maalesef bayramı bayram gibi yaşamaktan büyük ölçüde koptuk. Kuşak değişiminin çok büyük bir psikilojik zararı var." dedi.

Günümüzdeki bayramların çizginin iyice dışına çıkarak tatil yapmaya dönüştüğünü aktaran Karahasanoğlu, bu anlayışın bayramı tamamen katlettiğini dile getirdi.

Bayramların ayrıca ticarileştirilerek ekonomik çıkara ve satış yapmaya döndürüldüğünün altını çizen Karahasanoğlu, "Her geçen gün maalesef değerlerimizi kaybediyoruz." dedi.