Bayramınızı zehir etmeyin

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Son 2 yılda toplam 120’nin üzerinde vatandaşımız 4 günlük Ramazan Bayramı tatillerinde trafik kazasında hayatını kaybederken 650’nin üzerinde de vatandaşımız yaralandı. Bu Ramazan Bayramında tatil süresi 9 güne çıkıyor o yüzden vatandaşlarımız trafikte daha dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

“Ramazan bayramını acı olaylarla geçirmeyelim”

Fevzi Apaydın, “Bayram tatili ne kadar uzun olursa yaşanan trafik kazalarının sayısı da o kadar artıyor. Bu nedenle bayram tatili başlangıcında ve sonunda trafikte her zamankinden daha dikkatli olunmalı. Bayram yaz aylarına denk geldiği için asfalt erimeleri, yol çalışmaları olabilir. Bu tarz durumlara karşı dikkatli olunmalı. Araçların bakımları yaptırılmalı, kış lastikleri kullananlar değiştirmeli. Gidilecek güzergâhta kör noktalar önceden bakılarak yola çıkılmalı. Şehir içi bayram ziyaretlerinde toplu taşıma kullanılmalı” diye konuştu.

Direksiyon başında telefon kullanımından tamamen vazgeçilmesi gerektiğini hatırlatan Apaydın, “Yalnızca bayram trafiğinde değil trafikte olduğumuz her an aşırı hızdan ve direksiyon başında telefon kullanımından kaçınmalıyız. Yaşanan trafik kazalarında aracın hızı kadar telefon kullanımı da önemli bir etken. Emniyet kemerini araca biner binmez takmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. İçişleri Bakanlığı önlem ve denetimleri ile trafikte yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu engellemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Vatandaş olarak biz de onlara destek olup, trafik kurallarına, uyarı tabelalarına uymalıyız” vurgusunu yaptı.

Anadolu Otoyolu’nda araç yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor. Otoyolun Çınarlıdere, Bekirdere ve Gültepe rampası ile Kandıra gişeleri mevkiinde önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.