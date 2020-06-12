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Aktüel

Bayramiç’ten Nilüfer’e teşekkür

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:29:10 -
Bayramiç’ten Nilüfer’e teşekkür

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Uygun, desteklerinden dolayı Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti.


Nilüfer Belediyesi, Çanakkale’deki kardeş kenti Bayramiç Belediyesi’nden gelen konukları ağırladı. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, koronavirüs pandemisi süresince Nilüfer Belediyesi’nin kendilerine maske desteğinde bulunduğunu hatırlatarak, desteklerinden dolayı Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti. Ziyarette, koronavirüs pandemisi sürecinde halk sağlığı adına yapılan çalışmalar da ele alındı. Nilüfer Belediyesi’nin koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, bu çalışmaları kendilerinin de örnek aldığını belirtti.


Nilüfer Belediyesi’nin, kardeş kent ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurduğunu belirten Başkan Turgay Erdem, ortak çalışmalar yürüterek de aradaki bağları güçlendirdiklerini ifade etti. Ziyaretin ardından Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Nilüfer Belediyesi’nin maske üretim atölyesini gezerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

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