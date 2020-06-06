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Aktüel

Bayramiç’te Covid-19 denetimi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, pandemi sonrası faaliyetlerine izin verilen iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:47:33 -
Bayramiç’te Covid-19 denetimi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, pandemi sonrası faaliyetlerine izin verilen iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Esnafa, eksiklikler konusunda uyarılar yapıldı.


Bayramiç ilçesinde gıda kontrol görevlisi, sağlık personeli, polis ve zabıtadan oluşan 8 ayrı ekip, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemleri denetledi. Yayınlanan son genelgeyle yeniden faaliyetlerine izin verilen; lokantalar, konaklama merkezleri, çay bahçeleri, spor salonları, kahvehaneler, berberler, güzellik salonları, marketler ve yolcu taşımacılığı yapan minibüsler denetimden geçerken, ilçedeki camilerde de hijyen kontrolü yapıldı.


İşletmeleri sıkı bir şekilde denetleyen ekipler, esnafları kurallar konusunda bir kez daha bilgilendirdi ve eksiklikler konusunda uyardı. Müşteri sayısı, dezenfektan bulundurma, tek kullanımlık önlükler ve araç gereçlere bakan ekipler, salgınla mücadelede esnafların üstlendiği önemli rolü anlattı. Denetimden memnuniyet duyduklarını belirten esnaflar, ufak tefek eksikleri kısa sürede gidereceklerini dile getirdi.

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