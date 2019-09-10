0553 313 94 23

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Ramazan ve Kurban Bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler’den 37 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.

10 Eylül 2019 Salı 11:40
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Ramazan ve Kurban Bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler’den 37 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.


Ramazan bayramı için 17-31 Mayıs 2019 tarihi ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kilis Valiliğinin izniyle bayram için giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri sürüyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ülkelerine giden Suriyeliler’den 37 bini Türkiye’ye geldi.


Ramazan ve Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler dönüş için Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı’na geldi. Randevu günü gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün Ramazan bayramı için gidenlerin 1 Ekim, Kurban Bayramı için gidenlerin ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orman Bölge Müdürü Kayım’dan Rektör Uysal’a veda ziyareti
    1. Orman Bölge Müdürü Kayım’dan Rektör..
    2. "İlk duyduğumdan beri Galatasaray'ın..
    3. Başarılı İHL’liye ödül
    4. Lojistik sektörüne çevre eğitimi için..
    5. Ticaret savaşında ABD'yi kızdıracak..
    6. İlk ders: ‘Orman sevgisi’
    7. Kocaeli’de okul önü ve çevresinde..
    8. Yarım asırdır bitmeyen fotoğraf aşkı
    9. Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için..
    11. Başkan Demirtaş: "Hacının duasını..
    12. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 13..
    13. Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası..
    14. Kocasinanlı kadınlardan ekonomiye can..
    15. Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı..
    16. Tuğgeneral Bulut’a veda yemeği
    17. Garanti BBVA Türk ihracatçısına..
    18. U-14 Ligi’nde 4. hafta sona erdi
    19. Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar..
    20. Kasa kasa geliyor, kilo kilo satılıyor
    21. Gebze’de 50 ton atık geri dönüşüme..
    22. Züccaciyeciler ihracata odaklandı
    23. "Yeni bir dijital bağımlı nesil..
    24. Erciyes Teknopark yazılım firmaları..
    25. Çankaya’nın kreşlerinde yeni dönem..
    26. Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet..
    27. Tepkiye neden olan tabela indirildi
    28. Bursa’da tarihe ışık tutacak büyük..
    29. Türkiye’nin Çiçek Bahçesi Isparta’da..
    30. Ağustos’ta en fazla reel getiri külçe..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!