0553 313 94 23

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Ramazan ve Kurban Bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:39
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Ramazan ve Kurban Bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.


Ramazan bayramı için 17-31 Mayıs 2019 tarihi ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kilis Valiliğinin izniyle bayram için giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri sürüyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ülkelerine giden Suriyeliler’den 25 bini Türkiye’ye geldi.


Ramazan ve Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler dönüş için Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı’na geldi. Randevu günü gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaplan'dan göreve devam mesajı
    1. Kaplan'dan göreve devam mesajı
    2. Selfienin burun estetiğine etkisi
    3. Batman’da trafik kazası: 1 ölü
    4. 67 Burda AVM’den okul çantası hediye
    5. Hissedarlar yönetim kurulu üyeliğine..
    6. Katarakt ameliyatı ile yakın..
    7. Başkan Özlü’den vatandaşın ayağına..
    8. Galatasaray, Diagne'yi Club Brugge'e..
    9. "ABD doları küresel itibarını..
    10. Cumhuriyet kadar eski, Dr. Rıza Nur..
    11. “Anaokulu seçimi çocuğunuzun hayatını..
    12. Orta refüje çarpan araç takla attı: 6..
    13. Milli badmintoncular Polonya’da..
    14. Yahyalı’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı..
    15. Piyasalarda gün ortası
    16. Diagne resmen Club Brugge’de
    17. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    18. ANALİZ - Keşmir’in ardından Assam:..
    19. Başarılı tekvandocular Tepebaşı’nda..
    20. Sakız Adası’nda Balçova rüzgarı
    21. Sokak Basketbolu renkli görüntülere..
    22. Kayıp kadın sağ olarak bulundu
    23. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9..
    24. Fındık ihracatçısı bereketli bir sezon..
    25. Sivas Kongresi’nin 100. yılına özel 4..
    26. OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü..
    27. Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta..
    28. Diyarbakır’daki park kavgasında ağır..
    29. Başkan Ürek, Osmaneli’nde
    30. 5 terörist daha öldürüldü!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak