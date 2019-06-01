0553 313 94 23

Bayramı geçiş dönemi olarak değerlendirin

Medline Adana Hastanesi’nden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, bayramda ikram edilen börek-çörek, tatlı gibi yiyeceklerin öğün gibi tüketilmesinin çok daha hızlı acıkılmasına hatta kilo alımına bile neden olduğunu söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:35
Bayramı geçiş dönemi olarak değerlendirin

Medline Adana Hastanesi’nden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, bayramda ikram edilen börek-çörek, tatlı gibi yiyeceklerin öğün gibi tüketilmesinin çok daha hızlı acıkılmasına hatta kilo alımına bile neden olduğunu söyledi.


Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, bireylerin bayramda yanlış ve aşırı beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşamamaları için bu süreci bir geçiş dönemi gibi değerlendirmelerini önererek şu önerileri sıraladı:



Kahvaltıyı atlamayın


Bayramda da her zamanki gibi günün en önemli öğünü olan kahvaltının ihmal edilmemesi önemli. Ancak kahvaltıyı atlamayayım derken kızartma, sakatat, börek gibi ağır yiyeceklerden de uzak durmakta fayda var. 1 ay süren Ramazan boyunca değişen yemek düzeni nedeniyle yavaşlayan metabolizmayı tekrar canlandırmak için ağır besinler yerine yumurta, yeşil biber, salatalık, domates, peynir ve süt gibi hafif besinleri tercih etmek gerekiyor.



İkramlara kanmayın


Bireyler bayram günlerinde tatilin de verdiği rahatlıkla ana öğünleri atlayıp ev gezmelerinde ikram edilen börek-çörek, tatlı gibi yiyecekleri öğünmüş gibi tüketebiliyor. Oysa ki bu durum çok daha hızlı acıkılmasına hatta kilo alımına bile neden oluyor. Bunun önüne geçmek için bayram ziyaretinden önce eğer ana öğün zamanı geldiyse hafif bir yemek yenmesi tüm bu olumsuzlukları önlemeye yardımcı olacağı gibi midede ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların da önüne geçiyor.



Sütlü tatlıları tercih edin


Özenle hazırlanan şerbetli tatlılara, ikram edilen çikolata ve şekerlemelere karşı koymak zor. Ancak bunların aşırı miktarda tüketilmesi özellikle diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu davranışın sonunda tartıya çıkıldığında yüksek rakamlarla karşılaşmak ise cabası. Bu zararı olabilecek en aza indirmek için bayramda şerbetli, hamur işi tatlılar yerine daha masum olan sütlü tatlıları, dondurma veya mevsim meyvelerini tüketmek sağlıklı bir seçenek oluyor.



Ara öğünleri ihmal etmeyin


Sağlıklı ve dengeli bir beslenmede ara öğünlerin yeri yadsınamaz. Bundan dolayı Ramazan süresince yavaşlamış olan metabolizmayı hızlandırmak için yoğurt, taze meyve, fındık, fıstık, ceviz, badem, süt gibi besinlere ara öğün olarak sofralarda yer vermek gerekiyor.



Egzersiz yapın


Ramazan sonrasında vücudun tekrar eski düzenine uyum sağlamasını kolaylaştırmak için egzersiz yapmayı da unutmamak lazım. Bu nedenle özellikle sabahları yarım saat kadar aç karnına bisiklete binmek ya da yüzmek, buna imkan bulunamıyorsa da koşmak veya tempolu yürümek iyi bir alternatif olacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram öncesi İstanbul’da yollar boşaldı
    1. Bayram öncesi İstanbul’da yollar..
    2. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    3. Nazilli Belediyesi’nin acı günü
    4. GRAFİKLİ "Sosyal gerçekçi roman..
    5. Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi
    6. TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in..
    7. Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem..
    8. Uçar’dan bayram mesajı
    9. Şehit ailesine vefa
    10. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    11. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    12. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    13. Hadislerde dua
    14. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    15. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    16. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    17. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    18. Bir ayet... Bir hadis...
    19. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    20. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    21. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    22. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    23. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    24. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    25. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    26. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    27. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    28. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    29. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    30. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti