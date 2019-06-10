Bayramhacılı Barajı’nda yüzlerce balık kıyıya vurdu Nevşehir’in Avanos ilçesi ile Kayseri sınırları arasında bulunan Bayramhacılı Barajı’nda yüzlerce balığın kıyıya vurması vatandaşları tedirgin etti.

Nevşehir’in Avanos ilçesi ile Kayseri sınırları arasında bulunan Bayramhacılı Barajı’nda yüzlerce balığın kıyıya vurması vatandaşları tedirgin etti.

Nevşehir’in Avanos ilçesi ile Kayseri sınırları arasında yer alan Bayramhacılı Barajı’nda yüzlerce balık kıyıya vurdu. Bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından kıyıya vuran balıkların fotoğraflarını paylaşarak yetkililerden balık ölümleri ile ilgili çalışma yapmalarını talep etti. Bayramhacılı köyü sakinleri de yetkililerden toplu balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesini istedi.

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