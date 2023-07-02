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Sağlık Bayramdan sonrası açıklama! Kırmızı et mi balık mı?
Sağlık

Bayramdan sonrası açıklama! Kırmızı et mi balık mı?

Yeniakit Publisher
2023-07-02 15:55:00 -
Bayramdan sonrası açıklama! Kırmızı et mi balık mı?

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, kırmızı ete ara vererek balık tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, Kurban Bayramı, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak vatandaşlara, ete ara vererek balık tüketmelerini tavsiye etti. Balık pişirme aşamaları hakkında tavsiyeler veren Kenan Balcı, balığın pişirildiği sırada rengi pembeleşince çevrilmesi gerektiğini ve balık etinin kurumadan hafif sulu şekilde bırakılmasını tavsiye etti. 

“Ete biraz ara verip balık tüketmek gerekiyor”

Kenan Balcı, “Denizler tükenmeyen madenlerimiz, denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Denizciler olarak çifte bayram yaşıyoruz, Kurban, Denizcilik ve Kabotaj Bayramlarını birlikte yaşıyoruz. Türk halkı olarak mutlu güzel günlerimizden birini yaşıyoruz. Halkımız bol bol et yedi yemeye devam ediyor. Ete biraz ara verip balık tüketmek gerekiyor. Çünkü balık daha hafif, mideyi yormaz. Et havaların sıcak olmasından dolayı midemizi zorlayabilir. Balık anne sütü ile eşdeğer, reçeteye yazılmayan tek ilaç balıktır. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağıdır. Halkımıza önerim midemizi zorlamadan ete ara vererek balık tüketmesidir” dedi.

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