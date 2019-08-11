Bayramda trafik kazaları can almaya devam etti

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinde son 24 saatte yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi, 75 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldi.



Son 24 saatteki kazalarda 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.



Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 27'ye, yaralı sayısı 151'e yükseldi.

- Yurtta son 24 saatteki kazalar

İstanbul'da Ambarlı mevkisinden Ankara istikametine giden 34 AAE 448 plakalı otomobil, yön tabelalarının olduğu direğe çarptı, sürücü hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptığı sırada aynı noktada 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Ankara'da Eskişehir'den Nallıhan yönüne giden Efrail Erol yönetimindeki 06 NCN 20 plakalı otomobil, Aşağıballıca Mahallesi yol ayrımında park halinde bulunan 06 NDA 55 plakalı traktöre arkadan çarptı. Otomobilde bulunan Derya (34) ve oğlu Efekan Erol (14) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile oğlu Kadir Erol yaralandı.

Eskişehir'de Osman Korkar (24) idaresindeki 06 ZA 992 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 13. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Tır sürücüsü kaza yerinde öldü, Muhammed El Rece (24) yaralandı.

Konya’da Seyfullah Soytürk idaresindeki 42 V 1899 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Vatan Sanayi girişinde refüjü aşarak Osman Güleç'in kullandığı 42 LT 397 plakalı otomobil ve Hakan Öncü yönetimindeki 31 KH 252 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta Bedri Bektaş yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde aynı istikamette seyir halinde bulunan Tugay Yılmaz'ın kullandığı yabancı plakalı otomobile çarparak yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Fatma ve Tuba Bektaş ile Satı Ayaz yaralandı.

Düzce'de Recep Akıncı (23) yönetimindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile Müslüm Engin'in kullandığı 06 GD 6266 plakalı otomobil, Yığılca-Düzce kara yolunun Aksu mevkisinde çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Akıncı öldü, aynı araçtaki Recep Akıncı, Feyzi ve Ferdi İnci ile sürücü Engin ve bir kişi yaralandı.

İstanbul'dan Sinop'a giden İsmail Güzelaydın (47) yönetimindeki 34 NR 6615 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolunun Yarören köyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Hafize (24), Fadime (22), Mahire Güzelaydın (45) ve Enise Demirhan (21) yaralandı.

Bayram tatilini geçirmek üzere Tekirdağ'dan Erzincan'a giden Kenan Aydoğdu (37) yönetimindeki 19 UZ 220 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Kova mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki ağabeyleri Hasan (51), Kemal (43) ve İsmet Aydoğdu (50) yaralandı.

- Kastamonu'daki kazalarda 11 kişi yaralandı

Kastamonu'da Seyit Özdemir (62) yönetimindeki 26 FC 301 plakalı otomobil, Sunta kavşağı mevkisinde alt geçidin duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Zekiye (59) ve Elvide Sultan (17), Berra İklim (3) ile Hediye Nur Çelikbaş (16) yaralandı.

Mustafa Çiftçi (58) idaresindeki 37 AAD 954 plakalı otomobil, Daday-Kastamonu kara yolunun Gölköy mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Merve (29), Sefa (29), Hatice Çiftçi, Buket (29) ve Sebahat Akdağ (47) yaralandı.



Malatya'nın Arguvan ilçesi Koçak Mahallesi'nde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Meri Özdemir yaşamını yitirdi.

Bartın'da Uğur Başören (27) idaresindeki 67 EF 708 plakalı otomobil, Bostanlar köyü mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan Barış Aslan'ın (31) kullandığı 34 CCG 315 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile 34 CCG 315 plakalı otomobildeki Elif (28), Kerim (5) ve Miraç Aslan (2) yaralandı.

Şanlıurfa'da Abdullah Sakat'ın (35) kullandığı 27 UU 021 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun mezarlık kavşağı mevkisinde Mehmet Genç idaresindeki 34 DR 5582 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Sakat, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burdur'da Fehmi Turgut idaresindeki 15 SD 013 plakalı kamyon, Antalya-Fethiye kara yolu 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı kavşağında Nurettin Yalçın'ın (59) kullandığı 15 NY 244 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Yalçın ile otomobilde bulunan Emel Yalçın (54), Gülsüm Yarar (47) ve Hasibe Şenkaya (71) yaralandı.Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şenkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da Çubuk-Şabanözü kara yolunda Seyit Ahmet Kaynamazoğlu yönetimindeki 06 ALA 82 plakalı otomobil, bir traktör, Sinan Usta'nın kullandığı 06 AS 7611 plakalı otomobil ile Ömer Acısu yönetimindeki 06 ACS 322 plakalı hafif ticari araç, Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı mevkisinde çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kaynamazoğlu ve torunu Enes ağır yaralandı, eşi Fadime Kaynamazoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda Tuncay K. idaresindeki 35 N 1377 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Deveci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Deveci'ye 06 AE 3313 plakalı araç da çarptı. Deveci, kaza yerinde hayatını kaybetti, hafif yaralanan Senem Erdem, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da Murat Şahin idaresindeki 01 SP 027 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat beldesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile aynı aileden Muhammed Ali (19), Mustafa (14) ve Kadriye Şahin (50) yaralandı.

Erzincan'da İstanbul'dan bayram tatili için ailesiyle memleketi Erzurum'a giden Ömer Kösedağ'ın kullandığı 34 ZM 1518 plakalı kamyonet, Refahiye ilçesi Kova köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ve eşi Gülpınar (35) ile çocukları Sami Yusuf (8), Emirhan (11), Ali Osman (13) ve Muhammet Kösedağ (14) yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mahmut Tanağardı idaresindeki 34 BTP 34 plakalı hafif ticari araç, Menderes Mahallesi'nde yolda yürüyen Ahmet Kızgınyürek'e (78) çarptı. Ağır yaralanan Kızgınyürek, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Aksaray'da anne ve 4 aylık bebeği öldü

Aksaray'da Mehmet Ali Bostan (35) yönetimindeki 16 DR 967 plakalı hafif ticari araç, Doğantarla köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü, eşi Selma (32), çocukları Elvaniye (15), Kerim Asaf (9) ile 4 aylık Ebubekir Arif Bostan yaralandı.Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selma ve 4 aylık Ebubekir Arif Bostan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te Mehmet Gümüşler idaresindeki 27 DF 790 plakalı otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Furkan Aslan kaldırıldıkları Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Abdurrahman Açık (47) idaresindeki 01 C 6447 plakalı otomobil, Alihoca köyü yakınlarında yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine giden AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücü ve araçtaki eşi Serap Açık'ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hasan Bahçıvan (63) yönetimindeki 63 N 0108 plakalı otomobil, Narlıkaya Mahallesi yakınlarında dereye devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile Selahattin ve Hüseyin Bahçıvan hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul'da Çamlıca gişelerinde panelvanın direğe çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

