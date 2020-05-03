30 büyük şehir ve Zonguldak’ta her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar aynı uygulamanın Ramazan Bayramı’nda geçerli olup olmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Bayram tatiliyle ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak konunun kabine toplantısında ele alınacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada kısıtlamaların bayram sonuna kadar süreceğini belirtmişti. Arife günü 23 Mayıs Cumartesi günüyken bayramın son günü 26 Mayıs Salı günü olacak. 23 24 25 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının olması bekleniyor.