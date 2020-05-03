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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkmak yasak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 23 Nisan ve 1 Mayıs’ta hafta sonu yasaklarına eklendi. Milyonlarca kişi “Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Sokağa çıkma yasağı bayramda kaç gün olacak?” , “Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?” , “Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu?” konularının cevaplarını araştırıyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:34:00 -
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

30 büyük şehir ve Zonguldak’ta her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar aynı uygulamanın Ramazan Bayramı’nda geçerli olup olmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Bayram tatiliyle ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak konunun kabine toplantısında ele alınacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada kısıtlamaların bayram sonuna kadar süreceğini belirtmişti. Arife günü 23 Mayıs Cumartesi günüyken bayramın son günü 26 Mayıs Salı günü olacak. 23 24 25 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının olması bekleniyor.

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