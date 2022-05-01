Bayramda sağlık ocakları açık mı? Bayramda hastaneler poliklinikler açık mı?

2 Nisan’da başlayan ramazan ayı sona erdi. 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ramazan bayramı idrak edilecek. Bayramda hastanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bayramda aciller açık oluyor mu? Bayramda acil diş muayenesi oluyor mu? Acilde göz muayenesi oluyor mu?