Bayramda sağlık ocakları açık mı? Bayramda hastaneler poliklinikler açık mı?
2 Nisan’da başlayan ramazan ayı sona erdi. 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ramazan bayramı idrak edilecek. Bayramda hastanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bayramda aciller açık oluyor mu? Bayramda acil diş muayenesi oluyor mu? Acilde göz muayenesi oluyor mu?
Ramazan bayramı 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayramda sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalanlar ise hastanelerin, sağlık ocaklarının hizmet verip vermediğini merak ediyor.
Bayramda sağlık ocakları açık mı? Bayramda hastaneler poliklinikler açık mı?
Ramazan bayramı resmi tatildir. Resmi tatil sebebiyle poliklinikler ve sağlık ocakları hizmet vermiyor. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde ise acil servisler hizmetlerini sürdürüyor.
Öte yandan bayramlarda eczaneler nöbet usulüne göre hizmet vermeyi sürdürüyor.