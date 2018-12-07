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Bayramda müjde verildi! 136 mahkum affedildi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Anayasa Bayramı nedeniyle 136 mahkumun affedildiği açıklandı.

07 Aralık 2018 Cuma 22:59
Bayramda müjde verildi! 136 mahkum affedildi

Özbekistan'da, Anayasa Bayramı dolayısıyla 136 mahkum affedildi.

Taşkent'te, ülke anayasasının kabul edilişinin 26. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri, ülkedeki yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Mirziyoyev, ülkesinde son dönemde insan haklarının sağlanmasına ve adil yargı sisteminin oluşturulmasına yönelik önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Kararname imzalandı

Mirziyoyev, ülke anayasasının kabulünün 26. yıl dönümü nedeniyle "işlediği suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" 136 mahkumun affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını açıkladı.

Son dönemde yasa dışı örgütlere üye olmaktan hüküm giyen 3 bin 333 mahkumun salıverildiğini kaydeden Mirziyoyev, ayrıca 20 binden fazla kişinin de emniyetin hazırladığı "aşırılıkçı dini gruplarla ilişkililer" listesinden çıkarıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca ülke anayasasının kabulü dolayısıyla çeşitli alanlarda başarı gösteren kişileri, devletin çeşitli nişan ve madalyalarıyla ödüllendirdi.

Öte yandan, Anayasa Bayramı dolayısıyla konser ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:59
  1. Özbekistan
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